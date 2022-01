Attraverso la televisione tematica del Genoa, il general manager rossoblù Johannes Spors ha spiegato i motivi che hanno indotto la società ad affidare la panchina ad Alexander Blessin: "Questa scelta rappresenta l'intento del club di andare verso una certa direzione. Blessin ha uno stile di gioco chiaro. Lui è carico, pieno di energie e di emozioni positive. Proprio ciò di cui abbiamo bisogno in questa situazione difficile".



"Blessin - ha proseguito Spors - rappresenta anche una scelta per il futuro, un tecnico che ci aiuterà a sviluppare il club e i giocatori. Vogliamo proporre un calcio attraente, rapido e offensivo, quello che Alexander ha fatto nei club in cui ha lavorato in passato".



Spors, infine, non teme per l'allenatore tedesco l'impatto con un calcio nuovo: "Sono convinto che si adatterà bene all'Italia e al Genoa. Il mister e io lavoreremo nella stessa direzione, saremo molto attivi per parlare la stessa lingua calcistica e guidare il club nella giusta direzione. E tutti dovranno seguire questa direzione come squadra, perché è solo così che possiamo farcela in questo momento cruciale”.