nel giorno dell'ufficializzazione del passaggio di Kelvin Yeboah al Genoa, il general manager rossoblù, Johannes Spors, ha commentato così lo sbarco in Liguria del giovane italo-ghanese: "Siamo molto contenti di aver riportato in Italia un giocatore di grande attrattiva sul mercato, giovane ma con già molteplici esperienze e ottime statistiche in queste stagioni".