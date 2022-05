La ricostruzione del Genoa, neoretrocesso in Serie B, potrebbe passare anche attraverso un nuovo direttore sportivo.

Secondo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport, il club rossoblù avrebbe messo nel mirino addirittura Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli.



Il dirigente toscano è da sempre molto legato alla Liguria e vanta un rapporto di profonda e antica amicizia con Michele Sbravati, responsabile delle giovanili rossoblù. Tuttavia le difficoltà non sono poche. Innanzitutto Giuntoli ha ancora un contratto di due anni con il Napoli che difficilmente lo lascerebbe andar via a cuor leggero. Senza considerare il doppio salto all'indietro professionale che farebbe il diretto interessato che di colpo si troverebbe dalla Champions League alla Serie B.