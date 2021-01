Lukas Lerager continua a rimanere uno degli oggetti del desiderio del nuovo Torino targato Davide Nicola.



Le richieste da parte del Genoa, intenzionato a lasciar partire il giocatore soltanto a titolo definitivo, vengono però ritenute eccessive da Urbano Cairo, tanto da poter far sfumare del tutto una trattativa che pochi giorni fa sembrava destinata a concludersi positivamente. A compromettere il tutto, inoltre, ci sarebbe poi anche l'inserimento sul giocatore di un nuovo club: il Copenaghen.



Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la società danese avrebbe proposto al Grifone un prestito oneroso da 500 mila euro fino a fine stagione con successivo obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Una cifra molto vicina ai 5 milioni richiesti da Enrico Preziosi. Circostanza che, unita alla volontà del 27enne di tornare in patria dove tra l'altro troverebbe anche un altro recente ex rossoblù, Peter Ankersen, potrebbe favorire non poco l'operazione.