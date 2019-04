Dura e prevedibile contestazione da parte dei tifosi del Genoa al termine della gara persa 4-0 in casa dai rossoblu contro l'Inter.



Recatisi sotto la Gradinata Nord, dopo il fischio finale, per il consueto saluto ai propri sostenitori i giocatori del Grifone sono stati sommersi dai fischi e da cori di biasimo. In particolare il popolo genoano ha ritmato più riprese la frase "Fuori i cogl...i". Evidente ed esplicito riferimento ad una squadra il cui atteggiamento non rispecchia per nulla le aspettative della sua tifoseria.