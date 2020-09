Sarà il Carpi ad inaugurare il ciclo di amichevoli estive che il Genoa sosterrà prima dell'avvio del campionato.



I biancorossi emiliani, attualmente domiciliati in Serie C, sono stati invitati mercoledì 9 alle ore 15 a Genova per sfidare il Grifone, due giorni dopo il suo 127esimo compleanno.



Si tratterà della prima uscita in rossoblù per il neo tecnico Rolando Maran, che il 20 settembre debutterà in una gara ufficiale ospitando a Marassi il Crotone nel primo turno del nuovo campionato di Serie A.



L'amichevole con il Carpi, fresco di cambio di proprietà, verrà ufficializzata non appena arriverà il via libera alla disputa dell'evento da parte delle autorità.