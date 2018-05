Tutti in piedi a cantare per Mimmo Criscito.



Prima del fischio di inizio di Genoa-Torino, l'intero stadio Luigi Ferraris ha applaudito l'ingresso in campo del laterale partenopeo, fresco di convocazione in Nazionale, pronto a rivestire la maglia del Grifone dopo la lunga parentesi in Russia con lo Zenit San Pietroburgo.



"E' sempre una grande emozione tornare qui, nello stadio nel quale sono cresciuto e che ho lasciato sette anni fa" ha detto il giocatore presentando ufficialmente la divisa da gioco ufficiale che il Genoa indosserà nella prossima stagione.