La Luna di Miele tra il Genoa e i suoi tifosi, o almeno parte di essi, è ufficialmente finita. Se per mesi i supporters rossoblù hanno sempre sostenuto allenatore, squadra e società sorvolando anche sulla retrocessione in Serie B, ora le prime voci di protesta e dissenso cominciano a popolare l'universo del tifo rossoblù.



Nei giorni scorsi uno striscione firmato dalla Gradinata Nord e affisso fuori dai cancelli del centro sportivo di Pegli aveva puntato il dito contro Alexander Blessin, decretando testualmente il 'Game Over' del tecnico tedesco sulla panchina del Grifone. Ipotesi poi tramontata in seguito alla decisione della dirigenza di non procedere con un esonero. Un episodio che tuttavia non è rimasto isolato.



Nel corso dell'ultima notte si è verificata infatti un'altra presa di posizione da parte della tifoseria. Come racconta PianetaGenoa1893.net questa volta lo striscione di protesta è apparso sui cancelli del Luigi Ferraris. Sul bianco lenzuolo realizzato dal gruppo Nucleo 1893 compare la scritta "Fuori i coglioni o fuori da Genova, indegni".



Due segnali che testimoniano il clima di tensione che si registra attorno alla squadra dopo una prima parte di stagione non corrispondente a quelle che erano le aspettative della vigilia.