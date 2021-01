La scaramanzia fa spesso parte del bagaglio di uno sportivo. Ma non di quello di Kevin Strootman evidentemente.

Ad accompagnarlo nella sua nuova avventura al Genoa, infatti, il centrocampista olandese ha scelto di indossare la maglia numero 20, la stessa che fino a pochi giorni fa apparteneva a Lasse Schone.



La non felice esperienza del collega danese all'ombra della Lanterna, tuttavia, non sembra aver condizionato la scelta di Strootman, che nonostante la sua cifra preferita, il 6, non fosse occupata da alcun compagno ha optato per indossarne un'altra. Alla faccia della scaramanzia.