Non si nasconde e non nasconde le difficoltà Kevin Strootman dopo la firma con il Genoa che lo legherà al club rossoblù per un'altra stagione: “In A bisogna saper soffrire - ha dichiarato il centrocampista olandese al Secolo XIX - Saranno più le gare che perderemo che quelle che vinceremo, ma dobbiamo dimostrare le nostre qualità".



L'ex di Roma e Marsiglia ha poi spiegato i motivi che hanno inciso sulle decisione di restare ancora un anno in rossoblù: "Qui mi sento come a casa. Le immagini dei nostri tifosi contenti per la promozione sono una delle cose che mi hanno convinto a restare“.