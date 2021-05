Assenza dell'ultima ora per Davide Ballardini: il tecnico del Genoa non potrà contare su Kevin Strootman nonostante l'olandese sia stato convocato nella giornata ieri, a causa di un problema gastrointestinale.



I due tamponi anti-covid a cui si è sottoposto il giocatore nelle scorse ore, quello di prassi che coinvolge tutta la squadra e quello personale fatto per l'occasione, sono risultati entrambi negativi.