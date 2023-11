Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Kevin Strootman ha parlato anche del momento di Gudmundsson: “Dobbiamo essere contenti se ogni tanto sparisce per un po’ - scherza l’olandese - altrimenti non rimarrà al Genoa. Una situazione simile l’ho vissuta con Salah a Roma. Mi chiedevo come mai alcune volte sbagliasse dei gol, e c’era chi diceva che se li avesse segnati tutti sarebbe andato al Real Madrid o al Liverpool…”. E infatti, alla fine, andò in Inghilterra.