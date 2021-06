La strada è ancora lunga e pure piuttosto faticosa. Però se non altro ora sul tragitto che potrebbe riportare Kevin Strootman al Genoa sembra esserci un ostacolo in meno.



Il centrocampista olandese dell'Olympique Marsiglia, oltre a essersi ormai convinto di lasciare definitivamente una Provenza in cui non si è mai sentito a proprio agio, non nasconde l'intenzione di ritornare a difendere i colori del Grifone, squadra che lo ha accolto a gennaio rilanciandone una carriera che si era improvvisamente inceppata.



Anche per via di questo debito di riconoscenza nei confronti del club ligure, Strootman avrebbe nei giorni scorsi declinato la proposta arrivatagli dal Cagliari. Se tornerà in Italia il 31enne di ​Ridderker vuole farlo solo per vestire i colori del Genoa.