Anche un veterano come Kevin Strootman ammette di essere rimasto impressionato dalla crescita evidenziata in questo avvio di stagione da Albert Gudmundsson.



Intervistato dal Secolo XIX il centrocampista del Genoa ha detto la sua sul presente e sul futuro del folletto islandese: "Se cresce ancora non resta al Genoa - ha detto l'ex Roma, ridendo - Dobbiamo essere contenti così, anche se ogni tanto sparisce un po'. Mi è capitato con Salah alla Roma. Aveva sempre 4-5 occasioni a partita e faceva al massimo un gol. Noi dicevamo 'ma perché non fa più gol' e qualcuno ci rispondeva: 'E se faceva più gol era già a Madrid o a Liverpool'. Alla fine, poi, ci è andato, al Liverpool. Scherzi a parte, Gudmundsson è un giocatore devastante, in questo momento siamo forse più dipendenti da lui perché, se è in partita e ha la palla tra i piedi, succede sempre qualcosa. È un giocatore fenomenale, e anche un bravo ragazzo: spero continui a migliorare, ha le qualità e la testa giusta per darci ancora tanto".