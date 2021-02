Kevin Strootman riparte dal Genoa, ma poteva anche tornare in Italia con il Cagliari. A raccontare il retroscena sull'ormai ex centrocampista del Marsiglia è il ds dei liguri, Francesco Marroccu: "All'inizio eravamo i soli ad avere l'idea di riportarlo in Italia, era uscito dai radar, il suo minutaggio era molto basso e aveva scoraggiato molte pretendenti - riporta L'Equipe -. Devo ringraziare Pabl Longoria che ha mantenuto la parola, perché avevamo chiuso il trasferimento al telefono, ma tutto poteva succedere finché non c'erano le firme. Il Cagliari si è inserito all'ultimo minuto, ma Longoria ha detto che Kevin non era più in vendita".