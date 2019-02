Un occhio al futuro è uno al passato: così Stefano Sturaro, ai margini di un evento benefico tenutosi ieri sera a Genova, ha parlato ai giornalisti presenti della sua carriera dopo il passaggio dalla Juve al Genoa: "Potevo fare qualcosa in più ma io non ho rimpianti perché la Juve mi ha dato tanto e sarà per sempre un bagaglio importante per la mia carriera".



Il centrocampista sanremese ha poi parlato dello sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo: " Sono felice che un campione del genere sia arrivato alla Juve, significa che il club ha raggiunto un livello mondiale e spero possa aiutare la squadra a realizzare il sogno Champions".



Buone sensazioni Sturaro le avverte anche per il suo nuovo club: "Al Genoa siamo una squadra giovane e se seguiamo il mister lavorando con serietà in futuro potremo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo cambiato tanto, quelli che sono arrivati sono tutti ragazzi in gamba e professionisti che potranno darci una mano".