Appena rientrato dal turno di squalifica scontato contro la Lazio, Stefano Sturaro domenica con il Milan potrebbe essere costretto a guardare nuovamente i compagni dalla tribuna.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, infatti, il mediano sanremese sarebbe in questi giorni alle prese con un affaticamento muscolare che gli ha impedito di allenarsi al meglio nel corso della settimana. Le sue condizioni verranno valutate nella seduta di oggi e nella rifinitura di domani ma se non dovesse essere al meglio il suo posto in campo verrebbe preso da Francesco Cassata, peraltro autore di un'ottima prova domenica scorsa con biancocelesti proprio nelle vesti di vice Sturaro.