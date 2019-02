Potrebbe arrivare molto prima del previsto il secondo debutto con la maglia del Genoa di Stefano Sturaro.



Il centrocampista sanremese, cresciuto nel vivaio del grifone e tornato di recente in rossoblù dopo la pluriennale parentesi alla Juventus, è fermo da inizio stagione a causa di un intervento chirurgico al ginocchio che di fatto gli ha impedito di giocare anche una sola gara con lo Sporting Lisbona, il club al quale era stato ceduto in prestito dai bianconeri la scorsa estate prima che gli stessi campioni d'Italia lo cedessero definitivamente e non senza polemiche al Genoa.



Proprio i tempi di recupero non certo cortissimi necessari per riprendersi del tutto dall'operazione sembravano dover far slittare il suo ritorno in campo a non prima di metà marzo. Questi almeno erano i tempi inizialmente indicati dai dottori che ne hanno seguito l'iter riabilitativo. Invece bruciando decisamente le tappe Sturaro già ieri pomeriggio ha disputato una parte della partita amichevole svoltasi a Pegli tra il Genoa e il Campomorone-Sant'Olcese e domenica pomeriggio potrebbe addirittura sedersi in panchina nella trasferta che i liguri sosterranno a Bologna.



Per la verità Sturaro si era già aggregato ai compagni in occasione dell'ultima gara esterna dei rossoblu, quella disputata lunedì 28 gennaio ad Empoli. In quel caso però la sua presenza era più simbolica che concreta in quanto il giocatore non era ancora pronto per scendere in campo. Ora invece Sturaro sembra finalmente abile e arruolabile. Impaziente di dare nuovamente il suo contributo alla causa del Genoa.