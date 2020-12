Una foto di gruppo, con tante maglie rossoblù che si abbracciano. E una didascalia eloquente che riprende in parte il discorso pronunciato domenica sera davanti ai microfoni delle tv:Cosìha voluto commentare il bel pareggio strappato ieri dal suo Genoa contro il Milan.Lo ha fatto dalla propria pagina Instagram, usando parole da capitano vero, esattamente come aveva fatto quattro giorni fa dopo la sconfitta con la Juventus. Questa volta però nelle frasi di Sturaro non c'è rabbia ma solo orgoglio per un gruppo che sta provando a rimettersi in qualche modo in carreggiata. E anche un pizzico di delusione per una vittoria accarezzata ma ancora non raggiunta: "Peccato per il pareggio - ha infatti aggiunto il mediano sanremese - maContinuiamo a lavorare".La strada del Grifone è ancora lunga e tutta in salita. Sturaro lo sa. E forse ora lo sanno anche i suoi compagni.