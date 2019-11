Tornato in campo dopo sette mesi di inattività, Stefano Sturaro è stato subito decisivo per il suo Genoa, consentendo ai rossoblù di acciuffare il pareggio sul terreno della Spal: “Sono contento soprattutto della prestazione, di come ha risposto il ginocchio: non me l’aspettavo - ha dichiarato a Sky Sport -. Sono poche settimane che lavoro, il mister mi ha fatto questa sorpresa nella riunione prima di venire allo stadio: sono contento per il risultato ma dispiaciuto perché era una partita che con un po’ più di lucidità avremmo potuto vincere. Sicuramente ci servirà per il futuro".







Sturaro ha poi spiegato alcuni aspetti tattici: "Al mister serviva un giocatore con le mie caratteristiche in quella zona di campo, con Cassata dovevamo inserirci e buttarci dentro senza dare punti di riferimento. Dobbiamo lavorare, lavorare e darci dentro: abbiamo tutte le carte in regola per fare bene“.