Dopo un intero semestre trascorso ai margini del campo ora per Stefano Sturaro è scattato finalmente il conto alla rovescia che porterà al suo ritorno sul prato verde.



Il centrocampista del Genoa, fuori causa da aprile per via della rottura del legamento crociato del ginocchio e della successiva operazione, da ieri è tornato ad allenarsi a Pegli con il resto dei compagni. Un passo in avanti decisivo dopo il lungo stop.



Difficile stabilire con esattezza la data del suo reintegro nell'elenco dei convocati ma è probabile che questo possa avvenire già nelle prossime settimane, magari entro fine mese.



Tornato al Genoa lo scorso gennaio, dopo quattro stagioni passate alla Juve e mezza trascorsa in prestito allo Sporting Lisbona, Sturaro nella sua seconda parentesi in rossoblù ha disputato appena cinque gare, siglando una rete, proprio contro i bianconeri nel giorno del suo debutto-bis con il Grifone a metà marzo. Un mese più tardi tuttavia, durante la sfida interna con il Torino, il mediano sanremese è incappato in un brutto infortunio che l'ha costretto ad essere operato e a restare indisponibile fino ad oggi.