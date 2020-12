Si è aggrappato al suo capitano il Genoa per riuscire nell'impresa di strappare almeno un punto alla Juventus. Ma alla fine la rete di Stefano Sturaro, a differenza di quanto accaduto due stagioni fa, si è rivelata inutile non riuscendo ad evitare ai rossoblù la settima sconfitta in undici uscite: “La Juventus nei singoli è nettamente superiore a noi - ha affermato il centrocampista sanremese ai microfoni di Sky Sport a fine gara - ma noi abbiamo fatto una buona partita per larga parte del tempo. Poi, evidentemente, qualcosa abbiamo sbagliato, ma contro di loro non te lo puoi permettere, anche solo se vuoi fare un punto".



Sullo stato di salute della squadra, Sturaro non risparmia stoccate: "Sinceramente credo che dobbiamo farci tutti un bel esame di coscienza. Non so dire se questa sia una squadra viva o no: in questo momento i risultati non sono dalla nostra parte. Dobbiamo guardarci dentro e capire fin dove ognuno di noi può raschiare il barile e tirare fuori quello che ha e probabilmente non sa neanche di avere. Dobbiamo assolutamente fare di più: così non basta”.



Il mediano ligure ha infine commentato il suo ritorno al gol dopo un anno d'astinenza: “Dentro di me il gol mancava - ha ammesso - segnare è sempre una grande emozione, ma di certo non devo essere io a portare gol alla squadra. Ma l’emozione finisce lì, perchè purtroppo oggi non è servito a nulla”.