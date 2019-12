Stefano Sturaro ci mette ancora una volta la faccia. Da buon vicecapitano e anima dello spogliatoio del Genoa, il centrocampista sanremese si è presentato in zona mista al termine della gara che i liguri hanno pareggiato a Lecce dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio: “Siamo davvero dispiaciuti - ha detto Sturaro a Radio Nostalgia - perchè questa volta potevamo davvero portare a casa i tre punti. Il pareggio è troppo poco, c’è amarezza. La colpa è nostra e ce ne assumiamo la responsabilità, anche se l’atteggiamento è stato buono sino a un certo punto. Siamo stati padroni del campo sino alla prima espulsione. Pecchiamo ancora di inesperienza".



Smaltita la delusione per i rossoblù sarà il momento di pensare alla stracittadina con la Sampdoria in programma sabato sera: "Prima però dobbiamo concentrarci sugli errori e recuperare energie - ha continuato Sturaro - al derby inizieremo a pensare da domani. Siamo consapevoli del periodo e che ci sia da lavorare ma siamo tutti uniti nel seguire mister Thiago Motta e questo è un nostro punto di forza. Siamo al 100% con lui, sentiamo la sua fiducia e la ricambiamo. Il mister è un grande professionista”.