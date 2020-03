La presenza di Stefano Sturaro domenica contro il Milan resta fortemente in dubbio.



Il mediano sanremese del Genoa, reduce dall'assenza per squalifica nell'ultima gara disputata dal Grifone, quella di dieci giorni fa contro la Lazio, da giorni si sta allenando a parte nel tentativo di smaltire un affaticamento muscolare che non sembra dargli tregua.



L'ex Juventus proverà fino all'ultimo a recuperare in vista dell'impegno di San Siro ma qualora non dovesse riuscire nell'intento al suo posto è pronto a prenderne le veci Francesco Cassata. Il centrocampista spezzino del resto ha già sostituito il corregionale contro Immobile e compagni, giocando una gara di gran sostanza condita da un gol tanto splendido quanto inutile.