Lunga intervista sulle colonne del Secolo XIX quest'oggi per Stefano Sturaro.



Il mediano del Genoa ha parlato di molte cose, a cominciare da come si è tenuto in forma in questi due mesi di quarantena: "Io e la mia famiglia stiamo bene. A casa mi sono allenato molto. E il livello dell’impegno potrà alzarsi con la graduale possibilità di uscire e correre in un territorio come la nostra Liguria. Ho rispolverato un’antica passione: piante e giardinaggio. Poto e travaso, mi impregno di terra e pulisco. Osservo i ritmi della natura curando gli olivi. E trovo scampoli di serenità in un contesto come questo".



Nonostante l'attività fisica non sia mai venuta meno, il centrocampista sanremese sente comunque la nostalgia del campo: "Mi mancano i compagni, la vita nello spogliatoio, i rituali del gruppo, il puntare agli obiettivi. E mi manca il calcio, la mia passione più forte".



In caso di ripresa il traguardo per i rossoblù sarà soltanto uno: "L’obiettivo di oggi è concludere bene il campionato se ci saranno le condizioni. Il sogno per il futuro è aiutare il Genoa a consolidare stabilità e ambizioni, alzando l’asticella dei traguardi per cui competere".



Sturaro infine non nasconde di ambire ancora a ritagliarsi un posto in nazionale in vista delle prossimo Europeo: "Con la Nazionale italiana ho vissuto belle emozioni, sin dalle Under. Resta un punto di arrivo, e sì, ogni tanto ci penso ma sono concentrato sul Genoa: il treno azzurro passa da qui. Nel 2016 il ct Conte aveva costruito un gruppo di “operai“ in cui ognuno dava il 100%. Eravamo la squadra del popolo, se così si può dire".