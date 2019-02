Stefano Sturaro, ex centrocampista della Juventus, trasferitosi al Genoa in questo mercato di gennaio, ha parlato al momento della presentazione in rossoblù.



IL GENOA - "Sono veramente contento, emozionato. Per me sapete che la maglia del Genoa pesa il doppio rispetto ai miei compagni, essendo tifoso cresciuto qua calcisticamente. Mi sto rimettendo in forma, mi sto allenando con il gruppo. Sono andato ad Empoli e andrò sicuramente in casa domenica per stare con i miei compagni. Sono contento".



IL RITORNO - "Il mister ha detto che è meglio non parlare, lo dico anche io perché vengo da un periodo difficile: sto lavorando, ma è meglio non fare previsioni, continuare a lavorare e aspettare il momento giusto per rientrare". LA JUVENTUS - "Mi ha dato tantissimo, è uno dei club più grandi al mondo e sono un’azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Ho imparato cosa voglia dire vincere e sacrificarsi per un obiettivo".



COSA PORTA - "Porterò qua le stesse identiche cose che ho imparato a Torino: lavoro, sacrificio ed aiutare la società a crescere. Io e Mimmo sicuramente potremo aiutare i ragazzi nuovi a capire cosa sia il Genoa, quanto è importante questa maglia e quanto i tifosi ci tengano".



LA STAGIONE - "Non ho seguito molto la squadra nel periodo iniziale del campionato, però nell’ultimo periodo l’ho fatto e domenica ad Empoli ho visto una squadra giovanissima. Ai ragazzi va dato tempo di crescere, imparare e sbagliare. Cosa può fare questa squadra? Non so, tanti ragazzi hanno un grande futuro davanti e i più grandi dovranno essere bravi ad aiutarli a crescere".