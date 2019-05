Potrebbe non essere terminata il sabato di Pasqua, come invece si credeva, la stagione di Stefano Sturaro.



Il centrocampista del Genoa, uscito dalla sfida di dieci giorni fa con il Torino con una doppia distorsione a caviglia e ginocchio, sta accelerando sensibilmente i tempi di recupero e un suo ritorno in campo prima del termine del campionato appare un traguardo assolutamente tangibile.



Prandelli ed il suo staff stanno addirittura lavorando per riportarlo in gruppo già in vista dell'impegno di domenica con la Roma anche se, vista la necessità del Grifone di raggiungere una salvezza non ancora matematica, non è da escludere che i tempi di recupero possano subire un prudente rallentamento. Così facendo Sturaro non brucerebbe le tappe, correndo il rischio di incappare in pericolose ricadute, ma sarebbe completamento ristabilito per i successivi impegni con Atalanta, Cagliari e Fiorentina.