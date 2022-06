Il nuovo Genoa ripartirà da Stefano Sturaro.



Il centrocampista sanremese, attualmente fermo ai box dopo l'intervento chirurgico al tendine a cui si è sottoposto un paio di settimane fa, nell'attesa di recuperare dal punto di vista fisico dimostra di essere già pronto da quello mentale per affrontare il prossimo campionato dei rossoblù: "Mi sento molto bene, ho già iniziato a lavorare. È stata una cosa semplice, poco invasiva i tempi di recupero dovrebbe essere abbastanza veloci - ha dichiarato il neo capitano a margine della presentazione della campagna abbonamenti del club ligure - C’è ancora un po’ di tempo per capire il futuro, sono concentrato sul mio lavoro. Per il momento mi fa piacere ritrovarmi qui. ".



Sturaro ha poi parlato anche del futuro della squadra: "Dinamiche di mercato, partenze o altro sono domande che vanno fatte a chi ha la gestione di quell’area. L'unica cosa che mi sento di dire è che per troppo tempo la società è stata troppo distante dalla sua gente e dai suoi tifosi e la cosa che mi piace di questa società sono la semplicità e la chiarezza, un modo per riportare vicino la nostra gente alla squadra. Siamo qui per ripartire, per lavorare meglio, per mettere basi per un futuro migliore. Ciò che noi ci aspettiamo è che questa società possa diventare una parte importante per la città, negli anni a venire".