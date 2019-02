Giovedì di amichevole per il Genoa in vista dell'impegno di campionato di domenica domenica contro il Bologna.



Al Signorini di Pegli i rossoblù hanno ospitato questo pomeriggio la squadra dilettantistica del Campomorone-Sant'Olcese , recuperando il test non disputato due settimane fa a causa dell'allerta neve. Il punteggio finale ha visto il Grifone prevalere per 5-0 grazie alle reti siglate da Dalmonte nel primo tempo e da Kouamè, con una doppietta, Criscito e Sanabria, su rigore, nella ripresa.



Al di là del punteggio le buone notizie per Cesare Prandelli sono arrivate dal rientro in campo di Stefano Sturaro alla sua prima partita dopo mesi trascorsi in infermeria. Per contraltare l'allenatore bresciano ha dovuto però fare a meno di Daniel Bessa, allenatosi in disparte a causa di un affaticamento muscolare.