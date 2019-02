E' un lunedì speciale quello vissuto oggi da Stefano Sturaro. Dopo cinque stagioni di lontananza il mediano sanremese è tornato a vestire la maglia del Genoa in una gara ufficiale. Per il momento si tratta soltanto della divisa della formazione Primavera ma ciò non allevia in lui la felicità per un momento atteso a lungo: " Ho giocato con la Primavera - ha dichiarato il giocatore ai cronisti accorsi ad Arenzano - ma indossavo comunque la maglia del Genoa e dovevo fare il meglio possibile per la società e per la squadra. Ho dato il mio massimo impegno".



La presenza di Sturaro ha permesso ai giovani rossoblù di superare di misurare i cugini della Sampdoria nel derby valido per il decimo turno del campionato di categoria: " Sono contento più per il risultato: il derby bisogna vincerlo ed è più importante del mio minutaggio. Sono contento anche per la risposta del mio tendine".



Dopo mesi di infermeria per lui il momento del rientro anche in prima squadra sembra ormai alle porte:

"Stiamo seguendo i tempi della tabella di marcia, come avevo spiegato qualche giorno fa. Il problema al tendine è anche la conseguenza della mia condizione fisica. Vedremo quando sarà il momento di mettermi a disposizione della prima squadra".