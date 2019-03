Nella lunga intervista concessa in esclusiva da Stefano Sturaro all'edizione odierna del Secolo XIX, il centrocampista sanremese ha detto la sua sulle vivaci polemiche seguite al suo passaggio dalla Juventus a Genoa per 18 milioni di euro: "Se mi hanno fatto rabbia? - ha dichiarato Sturaro - No, mi hanno fatto sorridere. Sembra che i soldi li abbia pagati chi commenta. Ma nel calcio è così, devi prenderti il bello e il brutto. Devo solo dimostrare ai tifosi – e soprattutto a chi ha creduto in me – di valere questo sforzo economico”.