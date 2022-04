Un Ferraris per amico. È quello in cui confida il Genoa per provare ad inseguire una salvezza ad oggi lontanissima.



Distante sei punti dalla linea di apnea a 5 turni dalla fine del campionato, il Grifone spera che una grossa spinta verso l'impresa possa arrivargli dallo stadio amico di Marassi. Grazie ad una combinazione particolarmente fortunata i rossoblù si troveranno infatti a disputare ben quattro delle ultime cinque gare stagionali all'interno delle mura del proprio tempio. Una dopo l'altra a fare visita ai ragazzi di Blessin saranno nell'ordine il Cagliari, la Juventus e il Bologna. Ma il Ferraris farà da sfondo ovviamente anche al derby con la Sampdoria, in programma sabato 30 aprile, che formalmente vedrà i blucerchiati nelle vesti di padroni di casa. Va dunque da sé che l'unica trasferta che il Genoa dovrà affrontare da qui al triplice fischio del torneo è quella in casa del Napoli, prevista nel pomeriggio di domenica 15 maggio.



Nella sua disperata corsa verso la salvezza il Grifone avrà dunque a sua disposizione un'arma in più: il calore di un pubblico in grado davvero di trascinare i propri beniamini anche verso la più difficile delle missioni.