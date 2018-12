Il Genoa cerca rinforzi sul mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, torna d'attualità il terzino sinistro Lazaar del Newcastle (ex Palermo). Per quanto riguarda il centrocampo, si pensa a un ritorno: Preziosi ha intenzione di aspettare l'estate per riprendersi Bertolacci a parametro zero dal Milan. Così si pensa a Sturaro, che ha avuto problemi fisici nell'avvio di campionato allo Sporting Lisbona ma è ancora di proprietà della Juventus.