Seppur lontano da Genoa potrebbe essere ancora rossoblù il futuro di Lasse Schone.



Il centrocampista danese, chiuso al Grifone dall'arrivo di Milan Badelj e da uno stipendio difficilmente compatibile con gli standard dei liguri, potrebbe proseguire la propria avventura in Italia spostandosi in Sardegna. Il Cagliari, infatti, starebbe facendo un pensiero sull'ex regista dell'Ajax.



Arrivato al Genoa a parametro zero, Schone ha un contratto in essere con il club più antico d'Italia valido fino al prossimo giugno ma il suo tempo sotto alla Lanterna sembra essere scaduto. Il danese, tra l'altro, è uno dei 14 tesserati rossoblù costretti in questo momento in isolamento a causa del contagio da covid.