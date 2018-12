Il mercato del Genoa si muove anche in uscita. Lakicevic e Lisandro Lopez non sono stati impiegati in questo avvio di stagione e cercheranno spazio altrove. Si troverà anche una sistemazione, probabilmente in prestito, pure per Lapadula.



Ha chiarito, invece, qualche incomprensione con Juric il centrale Zukanovic, per cui non si placano le voci di un addio in inverno: la sua cessione spalancherebbe le porte a un innesto nella retroguardia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, da tenere a mente il nome del polacco Sebastian Walukiewicz, diciottenne del Pogon Szczecin.