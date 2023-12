Il mercato del Napoli si muove non solo a centrocampo, ma anche sulla linea dei terzini. Il Genoa è tornato alla carica per Alessandro Zanoli (classe 2000) dopo averci già provato nella scorsa estate, quando Rudi Garcia aveva bloccato l'accordo già raggiunto fra i due club. Ora al lavoro per trovare una nuova intesa. Nel frattempo sulla panchina dei campioni d'Italia è arrivato Walter Mazzarri, pronto a dare il via libera alla partenza di Zanoli. A patto che al suo posto arrivi un nuovo vice Di Lorenzo.



BALLOTTAGGIO - In questo senso il Napoli è ancora interessato a Davide Faraoni, 32 anni, già trattato nello scorso mercato estivo. Prima di riaffondare il colpo con l'Hellas Verona, i dirigenti del club partenopeo intendono però verificare le condizioni fisiche del calciatore ex Inter, reduce da un infortunio. La pista alternativa porta a Pasquale Mazzocchi, che ieri ha fermato il milanista Leao. Per lasciar partire l'esterno destro classe 1995 la Salernitana chiede 4 milioni di euro, mentre il Napoli (che può contare sul sì del giocatore) è disposto a offrirne la metà.