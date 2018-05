La ancora presunta rinascita calcistica di Mario Balotelli potrebbe riaprire all'attaccante della Nazionale le porte della nostra Serie A.



Le due buone stagioni disputate in Francia con la maglia del Nizza non sono certo passate inosservate agli operatori di mercato del massimo campionato italiano e molti sono i dirigenti che in queste settimane stanno sondando il terreno con il suo storico agente, Mino Raiola, per capire quali siano le reali possibilità di contrattualizzare il ventottenne bresciano.



Tra i club interessati, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il Genoa che potrebbe anche fare uno sforzo per corrispondere al Nizza i dieci milioni pretesi per cederne il cartellino, soprattutto se i liguri riuscissero a piazzare qualche buon colpo in uscita. Ma per portare Balo all'ombra della Lanterna servirebbe un grosso sacrificio economico anche da parte del giocatore sul fronte ingaggio. L'ex attaccante di Inter e Milan al momento guadagna 4 milioni netti a stagione, una cifra neanche lontanamente avvicinabile dal club rossoblù.