Più che un sogno sembra un'utopia, alimentata con insistenza dal tam-tam della rete. Eppure la speranza che Gigi Buffon possa realmente concludere la propria carriera con la maglia del Genoa non appare del tutto improbabile nella testa di molti tifosi rossoblù.



A stimolare questa suggestione di mercato c'è ovviamente il possibile scambio di testimone con Mattia Perin, fortemente indiziato di passare alla Juventus proprio per raccogliere l'eredità dell'ormai ex capitano della Nazionale Azzurra. Ma è soprattutto la ricerca di un ultimo prestigioso record che potrebbe convincere Gigi a difendere la porta di quel club tifato da ragazzino e con la cui maglia ha dichiarato più volte in passato di voler concludere la propria straordinaria carriera.



Buffon attualmente è ad appena otto presenze di distanza da Paolo Maldini, primatista nella classifica assoluta di partite giocate in Serie A. Per battere questo primato però il portierone di Carrara avrebbe bisogno di disputare almeno un'altra stagione nel massimo campionato. Difficile possa farlo con la Juve, ormai entrata nell'ordine di idee di guardare al futuro. Più semplice farlo in una squadra di seconda fascia come quella rossoblù, che ovviamente lo accoglierebbe a braccia aperte.



L'ipotesi tuttavia sembra davvero solo una suggestione primaverile. Del resto lo stesso Buffon sembrerebbe avere intenzione di non proseguire oltre. Cosa ribadita anche dal suo procuratore, Silvano Martina tra le altre cose grande ex portiere proprio del Genoa, nei mesi scorsi. L'agente ai nostri microfoni ha dichiarato come la carriera di Buffon si chiuderà con la maglia bianconera addosso.



Una stroncatura che parrebbe definitiva per i sogni di gloria dei tifosi genoani. Ma visto che il calciomercato è anche e soprattutto il regno dei sogni e che farlo non costa nulla, almeno per qualche settimana molti continueranno ad ipotizzare un futuro del portiere più forte del mondo con la maglia più vecchia d'Italia.