C'era da aspettarselo che prima o poi saltasse fuori anche il suo nome. Nel carosello di euforia ed esaltazione che sta coinvolgendo il mondo del Genoa dopo l'acquisto del club dal parte del fondo americano 777 Partners oltre alle speranze di gloria europea e di conquista della tanto agognata stella spunta ora il nome di colui che molti genoani rivorrebbero sulla panchina della loro squadra: l'indimenticato è indimenticabile Gian Piero Gasperini.



Ad accostare al Grifone l'attuale tecnico dell'Atalanta, parlando per la verità più di suggestione che di volontà reale da parte dei soggetti coinvolti, è questa mattina Il Secolo XIX. Il quotidiano genovese ripercorrendo velocemente l'epopea gasperiniana in rossoblù, sottolinea come in riva al Bisagno molti ancora auspicano che prima o poi l'allenatore di Grugliasco possa riprendere in mano le redini del club più antico d'Italia, dando un seguito alle nove splendide stagioni fin qui trascorse in Liguria.



Un'operazione per il momento soltanto ipotetica, utile per far riscaldare ulteriormente i cuori di un popolo che negli ultimi anni aveva perso qualsiasi possibilità di sognare o anche semplicemente di illudersi.



Lo stesso quotidiano specifica inoltre come per il momento l'attuale inquilino della panchina rossoblù, Davide Ballardini, goda della piena fiducia da parte della nuova proprietà. Un eventuale ritorno del Gasp sarebbe quindi una possibilità da vagliare soltanto in un futuro per il momento non così prossimo.