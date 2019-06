Assicuratosi le prestazioni di Aurelio Andreazzoli, che oggi firmerà ufficialmente il contratto che lo legherà al Grifone per i prossimi due anni, il Genoa continua a guardare in casa Empoli alla ricerca di rinforzi.



Svanito Krunic, accordatosi con il Milan, i rossoblù non intendono farsi sorprendere sugli altri due obiettivi in forza agli azzurri toscani: Ismael Bennacer e Ciccio Caputo. Tanto che, secondo quanto riferisce Sky Sport, questo pomeriggio alle 18 Enrico Preziosi incontrerà l'omologo empolese Fabrizio Corsi proprio per parlare della possibilità di chiudere il doppio affare.



Ma se per il giovane centrocampista franco-algerino la strada appare in discesa, anche grazie ai buoni rapporti con Andreazzoli, per l'esperto centravanti pugliese le cose appaiono un po' più complicate. Di certo si sa solo che Caputo non ritornerà in B con l'Empoli, anche perché le offerte nel massimo campionato non gli mancano come dimostrano gli interessi di Parma, Cagliari e Lecce. Prima di accettare qualsiasi proposta, tuttavia, l'ex Entella vuol ragionarci su per capire quale possa essere per lui la scelta migliore.