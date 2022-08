Il primo obiettivo della società è stato raggiunto: il Genoa ha comunicato ieri, nel corso dell'evento di presentazione della terza maglia, che gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi per l'attuale stagione agonistica hanno superato quota 20.000.



Una cifra pazzesca per un club di Serie B. Soprattutto per un club che in cadetteria ci è appena caduto. Ma una cifra pazzesca per l'intero calcio italiano, visto che permette al Grifone di installarsi davanti a moltissime società di Serie A in questa speciale classifica.



Esaltati da un cambio di proprietà invocato da anni e da una campagna acquisti sontuosa, i sostenitori del club più antico d'Italia sono corsi a fare la fila davanti al botteghino per assicurarsi il proprio posto sugli spalti del Ferraris rossoblù. Una corsa, tuttavia, che non è ancora finita, visto che ci sarà tempo fino a sabato per incrementare una cifra che è già nella storia.



Soltanto in tre occasioni, infatti, il Genoa ha fatto registrare un numero di abbonati maggiore. Il record del 2009-10 (oltre 24mila tessere) è lontanissimo e probabilmente anche quello della stagione precedente (poco meno di 23mila) risulterà inarrivabile. Ma scalzare dal podio i 21.675 abbonamenti sottoscritti nel 2007-'08, quella del ritorno in A dopo dodici anni di inferno, non appare più un'utopia.