All'insegna della tradizione. Come promesso, disegnata da Kappa, rispetta in pieno disegni e colori tipici della storia del club più antico d'Italia.I veli sulla nuova divisa ufficiale del grifone sono stati alzati quest'oggi in una cornice d'eccezione: il palco centrale dell'Ocean Race, la competizione velica che dopo aver attraversato l'intero globo ha avuto in questi giorni a Genova il suo epilogo.Ad avere Il privilegio di indossarla in pubblico per primo è stato il centrocampista Morten, scortato per l'occasione dall'ad del club Andrés, dal dg Flavio Ricciardella e dal vicepresidente di BasicNet Alessandro Boglione."La Kombat Pro 2024CFC - racconta la nota ufficiale diffusa dalla società ligure - garantisce la storica divisione in quarti e il design si ispira al mare, simbolo di Genova e della Liguria, regione con il più alto tasso di bandiere blu (34), con una texture che vuole ricordare le onde. Il prototipo cavalca la tecnologia PRO KOMBAT, compendiando l’identità con la storia del club. Nell'inserto sul retro del collo è applicato il lettering "DALL'INIZIO, PER SEMPRE 130°", per celebrare l’anniversario che cade il 7 settembre".La maglia può essere preordinata a partire già da domani sul sito ufficiale www.genoacfc.it e acquistata in un secondo momento.