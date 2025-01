Getty Images

Genoa, tegola Badelj: esce per infortunio

Paolo D'Angelo

5 minuti fa



Brutte notizie in casa Genoa nel corso della sfida contro il Parma, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A.



Il centrocampista del Grifone Milan Badelj, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, si è accasciato al suolo per un problema muscolare al flessore della coscia destra. Il giocatore non è riuscito a proseguire e al suo posto è entrato Kasa.