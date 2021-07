Non comincia certo nel migliore dei modi la stagione 2021-22 per Mattia Bani.



Il difensore del Genoa, tornato in rossoblù dopo il prestito semestrale al Parma, dovrà stare a riposo per i prossimi 45-60 giorni saltando dunque l'inizio del campionato e l'esordio dei rossoblù in Coppa Italia, fissato per Ferragosto.



Bani si era infortunato a un polpaccio lo scorso sabato, nel corso dell'amichevole contro i dilettanti austriaci dello Stubai. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, gli esami a cui si è sottoposto nel frattempo il giocatore hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado. Infortunio che di fatto pone fine con ampio anticipo alla preparazione estiva del ventottenne toscano.