Non arrivano buone notizie per il Genoa dall'infermeria.



L'attaccante rossoblu Andrea Favilli, reduce dall'impegno con la nazionale azzurra under 21, è infatti incappato in una lesione muscolare dell'adduttore della coscia sinistra e dovrà stare a riposo per almeno due o tre settimane.



Per il giovane centravanti pisano dunque nessuna possibilità di scendere in campo contro il Bologna domenica prossima né contro la Lazio in quella successiva. La speranza di Davide Ballardini è quella di poterlo avere nuovamente a disposizione contro il Chievo nel turno infrasettimanale del 26 settembre o al massimo a Frosinone domenica 30.