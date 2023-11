Dopo Mateo Retegui il Genoa perde per infortunio anche Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese si è infortunato in allenamento agli ordini di Alberto Gilardino accusando una problema muscolare, una distrazione al polpaccio.



Un'infortunio fastidioso e serio, una distrazione che sicuramente lo costringerà a saltare la sfida al rientro dalla sosta contro il Frosinone e difficilmente riuscirà ad esserci anche nella successiva gara contro l'Empoli. L'obiettivo del club rossoblu è quello di riaverlo a disposizione almeno per la partita di Coppa Italia contro la Lazio valida per gli ottavi di finale in programma il 5 dicembre.