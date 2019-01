Una brutta tegola sta per abbattersi su Cesare Prandelli ed il suo Genoa.



Oscar Hiljemark, uno degli insostituibili del centrocampo rossoblu, rischia infatti di dover terminare con largo anticipo la sua stagione. Il mediano svedese sarà quest'oggi a Goteborg per sottoporsi ad una visita specializzata all'anca che stabilirà se ci sono gli estremi per un intervento chirurgico. In tal caso non lo si vedrebbe in campo prima del prossimo autunno.



Hiljemark aveva accusato un grave fastidio nei primi giorni del ritiro spagnolo di Murcia, svolto dal Genoa due settimane fa. Per questo motivo il giocatore aveva fatto immediato rientro in Italia dove dopo una prima serie di esami clinici gli era stato consigliato di rivolgersi ad uno specialista suo connazionale. Proprio colui che oggi è metterà un verdetto circa il futuro immediato delle ex Palermo.