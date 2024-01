Genoa, tegola Messias: rischia un nuovo lungo stop

Marco Tripodi

Continua a essere flagellata dagli infortuni la stagione di Junior Messias.



Il trequartista del Genoa dopo aver saltato la vittoriosa trasferta di domenica scorsa in casa della Salernitana, rischia di dover rimanere in infermeria ancora a lungo. La causa è la lesione traumatica patita all’adduttore destro. Un guaio muscolare simile ad altri già sofferti in passato, anche nel corso dell'attuale stagione, dal brasiliano che fin qui ha disputato appena 9 delle 23 gare giocate dal Grifone tra campionato e Coppa Italia.



Un problema di non poco conto per Alberto Gilardino che sull'ex Milan conta parecchio, apprezzandone soprattutto la duttilità tattica e lo spirito di sacrificio. Oltre che nel suo ruolo naturale di fantasista, infatti, Messias è stato impiegato dal tecnico del Genoa anche da seconda punta, da ala, da esterno a tutta fascia, da mezzala e da falso nove. Insomma, un vero e proprio istrione che, quando viene chiamato in causa, non perde occasione per dare il proprio contributo alla squadra.



Il rischio è che i fragili muscoli del brasiliano lo costringano a un nuovo lungo stop, il terzo per lui dall'inizio dal suo approdo in rossoblù, dopo quelli affrontati tra metà agosto e fine settembre e tra inizio ottobre e metà novembre.