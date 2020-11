Brutte notizie in arrivo dall'infermeria del Genoa.



La gara di domenica scorsa, giocata e persa con la Roma, è costata cara a Marko Pjaca. L'attaccante croato, autore contro i giallorossi del gol del momentaneo 1-1, ha accusato una lesione miofasciale di primo grado al bicipite femorale destro. Infortunio che tradotto in soldoni significa almeno tre o quattro settimane di stop.



Un'inconveniente che complica ancor di più il lavoro di mister Maran, già alle prese con un organico in buona parte reduce dalla convalescenza dal Covid. Pjaca sarà costretto a saltare certamente le sfide di campionato con Udinese e Parma oltre a quella di Coppa Italia con la Sampdoria. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire contro una sua ex squadra, o la Fiorentina, il 7 dicembre, oppure la Juventus sei giorni più tardi.