Genoa, telenovela Dragusin: controrilancio Bayern. Ora decide il giocatore

Marco Tripodi

Il futuro di Radu Dragusin è un'incognita ristrettasi a due sole variabili: Tottenham o Bayern Monaco.



L'affondo effettuato ieri mattina dai londinesi, arrivati a offrire al Genoa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus più il prestito dell'esterno Deje Spence e al giocatore un quinquennale da oltre 2 milioni netti a stagione, ha cancellato del tutto le già scarse speranze nutrite da Napoli e Milan di assicurarsi le prestazioni del 21enne difensore rumeno. Chi non si è arreso sono però i bavaresi che in serata hanno rilanciato la propria offerta precedente, salendo fino a 32 milioni cash. Senza bonus e senza contropartite tecniche.



Due proposte difficili da rifiutate per la dirigenza rossoblù che infatti le ha formalmente accolte entrambe, lasciando l'incombenza della scelta al diretto interessato. Sarà dunque lo stesso Dragusin. a questo punto, a decidere in prima persona il proprio futuro. Accettare di diventare protagonista nel miglior campionato del mondo qual è la Premier League oppure scegliere di vestire la maglia di uno dei club più famosi, importanti e vincenti del mondo?



In ogni caso il destino del giocatore appare lontano da quella Genova rossoblù che lo ha prelevato dalla Juventus per meno di 8 milioni di euro e rilanciato dopo il deludente semestre trascorso nell'altra metà del capoluogo ligure e l'altrettanto deficitaria esperienza alla Salernitana. Con buona pace dei suoi tifosi, terrorizzati dall'idea di rivivere gli incubi della gestione Preziosi, quando cedere i migliori talenti a campionato in corso era diventata una prassi.